Düğün savaş alanına döndü:11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Tarafların taş ve sopa kullandığı kavgada yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafından Gebze ve Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz