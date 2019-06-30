Otomobil su kanalına düştü

Kaza, Sanayi Mahallesi Yankı Sokak üzerinde meydana geldi. Serdar Sezgin'in kullandığı, 34 PB 648 plakalı otomobil, yolun daraldığı noktada, karşı yönden gelen Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 19 FK 802 plakalı tankerin iddiaya göre, şeridi kapatması nedeniyle su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Serdar Sezgin kazada yara almazken, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sezgin, otomobilinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili düştüğü su kanalından çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz