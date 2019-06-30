Kandıra'da denize giren kişi kayboldu. Şenol Ayhan (27) Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde denize girdi. Ayhan'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve haber verdikleri Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince arama çalışması yapıldı. Dün başlayan aramlara havanın havanın kararması nedeniyle ara verilirken, çalışmaların yeniden başlayacağı kaydedildi.
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Denize giren genç bir daha çıkamadı
Kandıra'da denize giren kişi kayboldu. Kayıp vatandaşı bulmak için çalışmaların başladığı öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz