Denize giren genç bir daha çıkamadı

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Kandıra'da denize giren kişi kayboldu. Şenol Ayhan (27) Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde denize girdi. Ayhan'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve haber verdikleri Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince arama çalışması yapıldı. Dün başlayan aramlara havanın havanın kararması nedeniyle ara verilirken, çalışmaların yeniden başlayacağı kaydedildi.