Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:19 TSİ

Denize giren genç bir daha çıkamadı

Kandıra'da denize giren kişi kayboldu. Kayıp vatandaşı bulmak için çalışmaların başladığı öğrenildi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra'da denize giren kişi kayboldu. Şenol Ayhan (27) Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde denize girdi. Ayhan'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve haber verdikleri Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince arama çalışması yapıldı. Dün başlayan aramlara havanın havanın kararması nedeniyle ara verilirken, çalışmaların yeniden başlayacağı kaydedildi. 

Bugün 09:08 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı! mask
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi mask
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi
Gurbette kalbine yenildi mask
Gurbette kalbine yenildi
Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü mask
Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü
5 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü! mask
5 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü!
Uğur Koştur'un acı günü! mask
Uğur Koştur'un acı günü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var mask
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı! mask
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL