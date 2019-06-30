Kaza akşam saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 34 PB 648 otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Yan yatan otomobilden yara almadan çıkan sürücüsü S.S. ise kendi imkanları ile araçtan çıktı. Otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
Bugün 09:23 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:12 TSİ
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi
Kocaeli’nşn İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz