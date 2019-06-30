Bu hizmet vatandaşı mutlu ediyor

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Bakım hizmetinden halen 269 kişi yararlanıyor.
Evde öz bakımını tek başına sağlayamayacak durumda olan hastalar için yürütülen hizmetten yararlananlar duydukları memnuniyeti dile getirecek adeta kelime bulamıyorlar. Bir kadın bir erkekten oluşan İzmit Belediyesinin evde bakım ekibine Sağlık Müdürlüğünden bir de hemşire eşlik ediyor.
ÖNCE İNCELEME YAPILIYOR
Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenler 318 00 00- 2214-2213 nolu numaralardan talepte bulunuyorlar. Gelen talepler üzerine yetkililer evlerde tespit ziyaretinde bulunduktan sonra bakım hizmetine başlıyorlar. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahiplerine saç sakal kesimi tırnak kesimi beden temizliği banyo hizmetleri veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz