Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:17 TSİ- Gündem G: Bugün 10:18 TSİ

İzmit'te altyapı çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ekiplerce Çubuklu Osmaniye Köyü’nde asfalt yama, Yenişehir Mahallesi’nde de parke çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Osmaniye Köyü’nde alt yapı çalışması sırasında bozulan yolun asfalt yama ile tamir edildiğini söylediler. Yaklaşık 4500 metre uzunluğundaki çalışmada 1500 ton asfalt kullanıldı.

Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak’ta 150 metre uzunluğundaki çalışmada da 1000 metrekare parke, 300 metre de oluk kullanıldığı kaydedildi.

Bugün 10:17 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
Yedi katlı kapalı otopark hizmete giriyor mask
Yedi katlı kapalı otopark hizmete giriyor
Ekspres seferleri yeniden başlıyor mask
Ekspres seferleri yeniden başlıyor
Sanayiyi artık su basmayacak! mask
Sanayiyi artık su basmayacak!
İşte Yavuz Erkut'un İBB'deki görevi mask
İşte Yavuz Erkut'un İBB'deki görevi
Hürriyet’ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça mask
Hürriyet’ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var mask
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı! mask
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL