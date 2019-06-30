Ellibeş saha çalışmalarına ağırlık verdi

İZMİT’TEN BAŞLADI

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe ziyaretlerine İzmit’ten başladı. AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’in de eşlik ettiği ziyaretlerde, sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşanan ve istinat duvarlarının çöktüğü Tepeköy ve Yeşilova mahallelerinde esnafı dolaştı. Gün boyu devam eden programda eski ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle de bir araya gelen Ellibeş, akşam Gültepe Mahallesindeki teşkilat toplantısına katılarak partilileri dinledi. Ellibeş, bir gün sonra ise Gebze’deydi. AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da katıldığı ziyaretler sırasında iş yeri açılışlarına da katılan Ellibeş, sokakta vatandaşlarla sık sık sohbet etti.

GEBZE’YE ÇIKARMA

Önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve milletvekili adaylarıyla özel bir toplantı da yapan Ellibeş, Gebze Muhtarlar Derneğini ziyaret edip, belediye meclis üyeleriyle de buluştu. Ellibeş, Gebze programını Gebze ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu toplantılarına katılarak tamamladı. Ellibeş’e ziyaretleri sırasında il başkan yardımcıları ve yöneticiler de eşlik etti. Ellibeş, ziyaretleri sırasında gündemle ilgili mesajlar da verdi. Ülkenin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların günlük hayata etkilerine dikkat çeken Ellibeş şunları söyledi:

EKONOMİDE İYİLEŞME

“Türkiye'nin üretimdeki ve insan gücündeki potansiyelini, kabiliyetini bilenler ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Her şeye rağmen geçtiğimiz yıl yüzde 2,6 oranındaki büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazdaki daralmaya rağmen mevsim etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3’lük oranla devam etti. Dolar kuru bir süredir 6 TL'nin altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa bir ayda 86 binden 95 binin üzerine çıktı. Tahvil faizleri yüzde 19'un altına indi. Ülke risk primimiz geriliyor”.

“BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Ellibeş, ekonomik savaşın yanında reformların da devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde gençlerimizin hayatlarını planlamasında çok büyük kolaylık sağlayacak olan yeni askerlik düzenlemesi hayata geçti. Zorunlu askerlik süresi 6 aya indi. Bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Bunlar olamaz denilen icraatlardı. Şimdi adalet konusunda ülkemizin standartlarını yükseltme iradesini ortaya koyan Yargı Reformu geliyor. Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevapları icraatlarımızla, reformlarımızla, başarılarımızla veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta tekrarladığı gibi her zorluğun üstesinden bir olarak, iri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak geleceğiz” dedi.