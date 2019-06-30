Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:42 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:43 TSİ

Ellibeş saha çalışmalarına ağırlık verdi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni yönetim ve icra kurulunu belirledikten sonra saha çalışmalarına ağırlık verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde istediğini alamadığı için morali bozulan teşkilat, Ellibeş’in çalışmalarıyla adeta yeniden canlandı.
mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

İZMİT’TEN BAŞLADI

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe ziyaretlerine İzmit’ten başladı. AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’in de eşlik ettiği ziyaretlerde, sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşanan ve istinat duvarlarının çöktüğü Tepeköy ve Yeşilova mahallelerinde esnafı dolaştı. Gün boyu devam eden programda eski ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle de bir araya gelen Ellibeş, akşam Gültepe Mahallesindeki teşkilat toplantısına katılarak partilileri dinledi. Ellibeş, bir gün sonra ise Gebze’deydi. AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da katıldığı ziyaretler sırasında iş yeri açılışlarına da katılan Ellibeş, sokakta vatandaşlarla sık sık sohbet etti.

GEBZE’YE ÇIKARMA

Önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve milletvekili adaylarıyla özel bir toplantı da yapan Ellibeş, Gebze Muhtarlar Derneğini ziyaret edip, belediye meclis üyeleriyle de buluştu. Ellibeş, Gebze programını Gebze ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu toplantılarına katılarak tamamladı. Ellibeş’e ziyaretleri sırasında il başkan yardımcıları ve yöneticiler de eşlik etti. Ellibeş, ziyaretleri sırasında gündemle ilgili mesajlar da verdi. Ülkenin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların günlük hayata etkilerine dikkat çeken Ellibeş şunları söyledi:

EKONOMİDE İYİLEŞME

“Türkiye'nin üretimdeki ve insan gücündeki potansiyelini, kabiliyetini bilenler ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Her şeye rağmen geçtiğimiz yıl yüzde 2,6 oranındaki büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazdaki daralmaya rağmen mevsim etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3’lük oranla devam etti. Dolar kuru bir süredir 6 TL'nin altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa bir ayda 86 binden 95 binin üzerine çıktı. Tahvil faizleri yüzde 19'un altına indi. Ülke risk primimiz geriliyor”.

“BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

Ellibeş, ekonomik savaşın yanında reformların da devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde gençlerimizin hayatlarını planlamasında çok büyük kolaylık sağlayacak olan yeni askerlik düzenlemesi hayata geçti. Zorunlu askerlik süresi 6 aya indi. Bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Bunlar olamaz denilen icraatlardı. Şimdi adalet konusunda ülkemizin standartlarını yükseltme iradesini ortaya koyan Yargı Reformu geliyor. Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevapları icraatlarımızla, reformlarımızla, başarılarımızla veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta tekrarladığı gibi her zorluğun üstesinden bir olarak, iri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak geleceğiz” dedi.

Bugün 10:42 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Ekonomiyle ne işinizvar siz tarikatlara bakın

Yanıtla . 0Beğen 30 Haziran 10:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Bakan Albayrak'ın yerine geçeceği konuşulan isim mask
İşte Bakan Albayrak'ın yerine geçeceği konuşulan isim
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
DSP'li başkan il yönetimine kızıp istifa etti mask
DSP'li başkan il yönetimine kızıp istifa etti
Kartepe'de ödüller sahiplerini buldu mask
Kartepe'de ödüller sahiplerini buldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var mask
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı! mask
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı!

GALERİ

Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL