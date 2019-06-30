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CHP'de dev değişim!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'de gerçekleşmesi gereken olağan kurultayda parti programının yenilenmesi için talimat verdi. Yeni program için dünyadaki tüm merkez sol ve sosyalist partilerin programları incelenecek.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti programının güncellenmesi için talimat verdi.Programın CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in koordinasyonunda "21. yüzyıl Türkiyesi'ne uygun" ve Cumhuriyetçi bir program" hedefiyle yeniden ele alınacak. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şubat 2020'de gerçekleşmesi gereken olağan kurultayda parti programının yenilenmesi için CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat verdi. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'in koordinasyonunda programın yenilenmesine yönelik çalışmalara başlandı.

DÜNYADAKİ TÜM PARTİLER İNCELENECEK

Dünyanın dört bir yanındaki tüm merkez sol ve sosyalist partilerin programları incelenerek, çağdaş programlar hakkında raporlar hazırlanacak. Oluşturulan raporlar akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından da değerlendirilecek.

YENİ SİSTEM İRDELENECEK

Yenilenecek parti programında "21. yüzyıl Türkiyesi'nin her türlü ihtiyacına yanıt verebilen" ve "Cumhuriyetçi bir program" olmasının hedeflendiği kaydedildi. Yeni programda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün sorun alanlarının somut bir şekilde belirlenecek. Her bir sorun alanına yönelik çözüm önerilerinin sıralanması hedeflenecek.

Bugün 10:48 TSİ - Siyaset

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