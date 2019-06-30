BİLNET yazın da cıvıl cıvıl

YÜZME KURSLARI

Beden Eğitimi ve Spor Zümresinin düzenlediği Yüzme Etkinliği ilk haftanın eğlenceli aktivitelerinden sadece biriydi. Ozan Gider ve Zöhre Aydoğan tarafından yaz kursuna katılan öğrencilere BİLNET Havuzunda yüzme dersleri verildi teknikler öğretildi. Yüzmeyi hayatlarının bir parçası haline getirmeleri amaçlanırken etkinliğin fiziksel gelişimlerine kas ve iskelet sistemine fayda sağladığı belirtildi.

GÖRSEL SANATLAR

İlk haftanın etkinliklerinden biri de Görsel Sanatlar çalışmasıydı. Katılım sağlayan öğrenciler kağıt kesme yapıştırma teknikleriyle Uçan Balon yapmayı öğrendi. BİLNET Görsel Sanatlar Atölyesindeki bu çalışmanın ince motor becerilerini geliştirdiği el-göz koordinasyonunun gelişimi yönünde katkı sağladığı belirtildi. Konsantrasyon öz kontrol el kontrolündeki incelik muhakeme yeteneği düzen bağımsızlık sabır detaya özen odaklanma sorumluluk ve özgüven konusunda kazanımları amaçlandı.

LABORATUVAR ÇALIŞMASI

BİLNET Fen Laboratuvarında da hafta içi yoğun bir çalışma vardı. Bilim Dersinde öğrenciler sirke ve karbonat deneyi yaptı. Öğrencilere bilimi sevdirmek onları bilimle eğlendirmek ve özellikle bilimsel süreç becerilerini geliştirmek amaçlanırken ilk derste asit ve baz birleşerek co2 gazı oluşturuldu. Öğrenciler bu gazın yukarı doğru basınç yapıp balonu şişirmesini şaşkınlıkla izledi.

İngilizce ağırlıklı eğitimin verildiği BİLNET Yaz Okulunda ikinci haftanın da yoğun geçmesi bekleniyor. Öğrencileri eğlenceli bir eğitim bekliyor. Öte yandan 16 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasındaki 2.Dönem için kayıtları da devam ediyor. Detaylı bilginin 0 262 329 39 39 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.