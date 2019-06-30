Dikkat! O mahallelerde elektrikler kesilecek

SEDAŞ tarafından güvenlik gereği İzmit'in 18 mahallesinde elektrik kesintisi meydana gelecek. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada yarın İzmit'in bazı yerlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.
İŞTE O MAHALLELER
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİKAHYA MAH. , CEDİT MAH. , HACIHIZIR MAH. , KARABAŞ MAH. , MERKEZ MAH. , ORHAN MAH. , TEPECİK MAH. , TERZİBAYIRI MAH. , VELİAHMET MAH. , ÇUKURBAĞ MAH. , ÖMERAĞA MAH. , FATİH MAH., GÜLTEPE MAH., KÖRFEZ MAH., YENİDOĞAN MAH., ZABITAN MAH., TAVŞANTEPE MAH., TURGUT MAH.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz