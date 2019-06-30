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Dikkat! O mahallelerde elektrikler kesilecek

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre yarın İzmit'in birçok mahallesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak.
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SEDAŞ tarafından güvenlik gereği İzmit'in 18 mahallesinde elektrik kesintisi meydana gelecek. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada yarın İzmit'in bazı yerlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.

İŞTE O MAHALLELER

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİKAHYA MAH. , CEDİT MAH. , HACIHIZIR MAH. , KARABAŞ MAH. , MERKEZ MAH. , ORHAN MAH. , TEPECİK MAH. , TERZİBAYIRI MAH. , VELİAHMET MAH. , ÇUKURBAĞ MAH. , ÖMERAĞA MAH. , FATİH MAH., GÜLTEPE MAH., KÖRFEZ MAH., YENİDOĞAN MAH., ZABITAN MAH., TAVŞANTEPE MAH., TURGUT MAH.,

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