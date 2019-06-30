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Haydar Akar'a yine komisyon görevi

TBMM’de CHP’nin Komisyonlar da en fazla çalışan Milletvekillerinden olan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yaklaşık 8 yıldır Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonun da en tecrübeli isim olarak görev yaptı.Akar KİT Komisyonun da CHP grup sözcüsü olarak da görev alırken Komisyondaki birçok konuyu Meclis kürsüsünde de dile getirdi.
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Bu dönem AGİTPA Komisyonunda da görev yapan Akar, Meclis Genel Kurulunda nöbetçi Grup Başkanvekili gibi de çalışarak özellikle seçim sürecinde hem İstanbul da hem Meclis de kendisini gösterdi.

SANAYİ KOMİSYONUNDA

İstanbul seçimlerinin ardından Meclisin de yakın bir zamanda tatile girmesi ile birlikte Kocaeli’de saha çalışmalarına ağırlık verecek olan Akar’a CHP Meclis grubu yeni bir görevlendirme yaptı. Önümüzdeki süreçte ülkemizde sanayinin başkenti olan Kocaeli için de önemli olan Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonun da görev yapacak olan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın komisyon çalışmaları ile yine öne çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta AGİTPA Komisyonu yaz dönemi toplantısı için Lüksemburg’a gidecek olan Akar Meclisin kapanması ile birlikte Kocaeli’de daha fazla çalışmalarına ağırlık verecek.

Bugün 11:58 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

İzmit Li - Kocaeli de çalışma derken??

Biz bunca yıl bir faydasını görmedik, kendini İstanbul milletvekili zannediyor galiba sanırsam...

Yanıtla . 1Beğen 30 Haziran 13:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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