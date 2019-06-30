Haydar Akar'a yine komisyon görevi

Bu dönem AGİTPA Komisyonunda da görev yapan Akar, Meclis Genel Kurulunda nöbetçi Grup Başkanvekili gibi de çalışarak özellikle seçim sürecinde hem İstanbul da hem Meclis de kendisini gösterdi.
SANAYİ KOMİSYONUNDA
İstanbul seçimlerinin ardından Meclisin de yakın bir zamanda tatile girmesi ile birlikte Kocaeli’de saha çalışmalarına ağırlık verecek olan Akar’a CHP Meclis grubu yeni bir görevlendirme yaptı. Önümüzdeki süreçte ülkemizde sanayinin başkenti olan Kocaeli için de önemli olan Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonun da görev yapacak olan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın komisyon çalışmaları ile yine öne çıkması bekleniyor.
Önümüzdeki hafta AGİTPA Komisyonu yaz dönemi toplantısı için Lüksemburg’a gidecek olan Akar Meclisin kapanması ile birlikte Kocaeli’de daha fazla çalışmalarına ağırlık verecek.
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Yorumlar
(1 )
İzmit Li - Kocaeli de çalışma derken??
Biz bunca yıl bir faydasını görmedik, kendini İstanbul milletvekili zannediyor galiba sanırsam...
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