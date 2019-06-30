Türk Sağlık Sen’den kadro talebi

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker düzenlediği basın açıklamasında kamuda sözleşmeli sağlık çalışanlarının maruz kaldığı haksızlıkları dile getirdi. Çeker yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndaki sözleşmeli öğretmenleri, 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanlarını ve diyanet personelinin kadroya alınma sürelerinin 4+2’den 3+1’e indirilmesi ile ilgili düzenleme kabul edilmiştir. Sendikamızın girişimleri ile bu düzenlemeye 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanları da Komisyonda eklenmiş ve 45/A’lı sözleşmeli olarak görev yapan sağlık çalışanlarının maruz kaldığı ayrımcılık ve ötekileştirme son bulmuştur” ifadelerini kullandı.

“TALEBİMİZ KADRO”

Açıklamasını sürdüren Çeker, “Türk Sağlık-Sen olarak tüm sözleşmelilere kadro verilmesi ve kamuda tek tip istihdamın kadrolu olması şeklindeki tavrımız nettir. Her zaman ve şartta da bunu dile getirerek mücadelesini her platformda vermekteyiz. 4/B’li 4924’lü, vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi tüm farklı istihdamlar için siyasi iradeden talebimiz kamuda görev yapan tüm çalışanların kadroya geçirilmesidir. TBMM’de Komisyonda kabul edilen düzenleme ile 45/A’lıların kadroya geçme ve tayin isteme süreleri 4 yıla düşmüştür” dedi.

MAHRUM KALINAN HAKLAR

“4/B’liler başta olmak üzere tüm sözleşmeli çalışanlarında bu konuda net bir talepleri vardır” diyen Çeker, “Onlar da geleceğe umutla bakmak istiyorlar. Kadroyu alacakları gün ve zamanı bilmek istiyorlar. Bu konuda da acil bir çözüm üretilmelidir. Çalışanların temsilcisi ve sesi olarak siyasi iradeden talebimiz tüm çalışanlara hakları olan kadronun bir an önce verilmesi tayin başta olmak üzere mahrum kaldıkları haklarına kavuşmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“EŞİTLİK VE ADALET KURULMALI”

Çalışma alanlarında eşitlik ve adalet istediklerini belirten Çeker, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızda da emredildiği gibi aile bütünlüğü korunmalı, parçalanan ailelerin birleşmelidir. Çalışanların yüzlerin gülmesidir. İş yerlerinde eşitlik ve adaletin tesis edilerek huzurun sağlanmasıdır. Sözleşmeli çalışanların tüm sorunlarının çözümünü için kadronun şart olduğunun ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Tüm sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesi mücadelemizde de mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyor ve bu temel hedef için mücadeleye devam edeceğimizi tüm sözleşmeli çalışanların bilmesini istiyoruz.”