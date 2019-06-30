Kurtuluş Kupası’nda şampiyon Körfez Gençlerbirliği

NEFES KESTİLER

İzmit merkezde yer alan Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki İzmit Kurtuluş Kupası U-12 Turnuvası’nda rakiplerini bir bir mağlup ederek adlarını finale yazdıran takımlar Körfez Gençlerbirliği ve Yahya Kaptan Spor oldu. Sporcu velilerinin ve protokolün yoğun ilgi gösterdiği maçta beklendiği gibi çekişme hakimdi.

YAHYA KAPTAN 3 PENALTI KAÇIRDI

Normal sürede iki takımın da gol bulamadığı maçın ardından doğrudan penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda şanssızlık yaşayan takım İzmit Yahya Kaptan’dı. Sarı Siyahlılarda Can, Emirhan ve Yunus Emre penaltılardan yararlanamadı. Körfez ekibinde ise takımın 3 ası, Aras, Yağız Ali ve Ömer topu filelere göndermesini bildi. Böylece rakibini 3-0 mağlup eden Körfez Gençlerbirliği, İzmit Kurtuluş Kupası’nın sahibi oldu.

ÇAYIRTEPE ÜÇÜNCÜ

İzmit Yahya Kaptan Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında ise Çayırtepe Gençlikspor ile Kocaelispor bir araya geldi. Maçın normal süresi karşılıklı atılan 2’şer golle 2-2 sona erdi ve direk penaltılara gidildi. Çayırtepe adına Eymen, Anıl, Tolga ve İbrahim Kurt penaltıları atarken, Kocaelispor’da ise Bulut ve Aras fileleri gördü. Çayırtepe’de Hakkı ve Hamza penaltı kaçırırken, İskender, Ömer Faruk ve Levent ise Kocaelispor adına penaltıları kaçırınca Çayırtepe 6-5’lik skorla üçüncü oldu.

KUPALARINI ALDILAR

Maçın ardından Gençlik Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Bekirderespor Kulüp Başkanı ve KASKF yöneticisi Sabri Yıldız ile KASKF yöneticisi Ertan Demirhan dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Spor Şube Müdürü Engin Yaşar “Renkli ve güzel görüntülerin yaşandığı bir organizasyondu. İzmit’imizin kurtuluşunun 98. yılını spor teşkilatımız adına kutluyor, organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum” dedi. Ahmet AKAY

İZMİT KURTULUŞ KUPASI FİNAL MAÇI

YAHYA KAPTANSPOR: 0

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Faruk Sarman***

YAHYA KAPTANSPOR: Tuna**, Tunahan**, Yunus Emre ***, Samet** (Bedirhan**), Oğuz**, Can**, Bedirhan**) Ömer** (Emirhan**)

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ: Muhammet***, Burak***, Berat***, Yağız Ali***, Ziya***, Aras***, Emre***, Ömer***

NORMAL SONUÇ: 0-0

PENALTI ATANLAR: Aras, Yağız Ali, Ömer (Körfez)

PENALTI KAÇIRANLAR: Can, Emirhan, Yunus Emre (Yahya Kaptan)

İZMİT KURTULUŞ KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 6

KOCAELİSPOR: 5

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Serkan Altun***

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Tunahan***, İbrahim*** (İsa***), Ömer***, Eymen***, Arda*** (Bora Okumuş***), Anıl*** (Hakkı***), Tolga*** (Hamza***), Muammer*** (İbrahim Kurt***)

KOCAELİSPOR: Yiğit** (Baran**), Ömer Faruk**, İskender**, Buğra**, Bulut**, Cevdet**, Ahmet** İskender Aras

NORMAL SÜRE: 2-2

GOLLER: Arda, İsa (Çayırtepe), İskender Aras, Ahmet (Kocaeli)

PENAL ATANLAR: Eymen, Anıl, Tolga, İbrahim Kurt (Çayırtepe), Bulut, Aras (Kocaeli)

PENALTI KAÇIRANLAR: Hakkı, Hamza (Çayırtepe), İskender, Ömer Faruk, Levent (Kocaeli)

SIRALAMA

1.KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ

2.YAHYA KAPTANSPOR

3.ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR

4.KOCAELİSPOR