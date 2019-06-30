Normal sezonda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet alan ve sadece 41 FK’ya 1-0 mağlup olan Sarı Siyahlılara, İzmit Kurtuluş Kupası finalinin ardından kupasını KASKF Başkanı Murat Aydın takdim etti.
Bugün 17:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Yahya Kaptan U-13 kupasını aldı
41 Futbol Kulübü, Yenişehirspor ve Kocaeli Güneşspor gibi takımlarından arasından sıyrılarak U-13 Ligi C Grubu’nu şampiyon tamamlayan Yahya Kaptan Spor kupasını aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz