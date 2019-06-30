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Yahya Kaptan U-13 kupasını aldı

41 Futbol Kulübü, Yenişehirspor ve Kocaeli Güneşspor gibi takımlarından arasından sıyrılarak U-13 Ligi C Grubu’nu şampiyon tamamlayan Yahya Kaptan Spor kupasını aldı.
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Normal sezonda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet alan ve sadece 41 FK’ya 1-0 mağlup olan Sarı Siyahlılara, İzmit Kurtuluş Kupası finalinin ardından kupasını KASKF Başkanı Murat Aydın takdim etti.

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