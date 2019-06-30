Gölcükspor’da koltuk Hüseyin Çardak’ın!

ESKİ BAŞKAN VE YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Gölcükspor Başkan adayı Hüseyin Çardak konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Geçmişten bugüne kadar görev yapıp emek harcayan Gölcükspor başkan ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Yıllardır Gölcükspor’u sırtlayan, Gölcük esnafına ve tabii ki Gölcük Belediyesi’ne teşekkür ederim.

KISITLI SÜREDE ÇOK İŞİN ÜSTÜNDEN GELMELİYİZ

Gölcük Belediye Başkanımız Av. Ali Yıldırım Sezer Beyefendi ile gerekli istişareleri yaptım. Başkanımız şahsıma teveccüh göstermiştir. Bu güveni boşa çıkarmamak adına elimizden gelen gayreti ve fedakarlığı ekip olarak göstereceğiz. Güçlü bir yönetim kurarak kısıtlı sürede Gölcük'ü kucaklamak için çaba sarf edeceğiz.

GÖLCÜK’Ü KUCAKLAYAN BİR YÖNETİMİMİZ OLACAK

Omuzlarıma binen yükün sorumluluğunu biliyorum. Bu yüzden Gölcük’ü kucaklayacak bir yönetim olması için çalışmalara başladık. Bu süreçte tüm Gölcük halkından ve sporseverlerden yardım bekliyorum. Amacımız kulübümüzün güçlü ve başarılı olması yönündedir. Bu anlamda tecrübelerinden yararlanacağımız eski başkanlar ve yöneticilerimiz mutlak olacaktır.

ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK

Bilgisi ve tecrübesine inananların şahsıma değil Gölcükspor’a katkılarını bekliyorum. Elimizde sihirli değnek yok ve bugünden yarına her şeyi eskisinden daha güzel olacak hale getirme şansımız yok. O yüzden biraz sabırla önce kulübümüzün borçlarını ödemeyi ardından sportif başarıyı yakalamayı hedef seçtik.

DAVET EDİYORUM

Tüm Gölcüklü sporseverlerin Gölcükspor’a sahip çıkmasını gönülden arzu ediyorum. Ben emanetçiyim, bugün varım, yarın yokum ama Gölcükspor her zaman var olacak! Pazartesi günü Gölcük Sanat Galerisi’nde saat 14:30’de başlayacak olan Gölcükspor Olağanüstü Genel Kurulu’na tüm Gölcük halkını davet ediyorum.