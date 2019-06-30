Darıca’da Gülen’in turları devam ediyor

Gülen kısıtlı zamanda ziyaretlerini de aksatmıyor. Başkan Gülen bu çerçevede son ziyaretini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e gerçekleştirdi. Başkan Gülen, çeşitli projelerinden bahsettiği Büyükgöz’e ziyaret sonunda isminin yazılı olduğu Darıca GB. forması hediye etti. Büyükgöz de ziyaretlerinden ötürü Başkan Gülen ve yardımcısı Eren Ertuğrul Işık'a teşekkür etti