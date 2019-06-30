Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!

800’DEN FAZLA ÇOCUK KATILIM SAĞLADI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterilen Bilgi Evleri ve ücretsiz yaz spor okullarında sporun temeli olarak bilinen cimnastik branşı Kocaelili çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman 16 antrenör tarafından haftada iki gün birer saat süren 6-10 yaş aralığındaki çocukların yararlanabildiği kurslara şu ana kadar 800’den çocuk katılım gösterdi.
VELİLER MEMNUN
Başiskele Vezirçiftliği, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur, Hasan Tahsin Ortaokulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Okulu, Dilovası Polisan, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu, Barbaros Hayrettin Paşa Bilgi Evi, İzmit Sekasem, Türkan Dereli İlkokulu, Karamürsel Lütfü Hınçal, Kocaeli Belediye, Kandıra Yavuz Sonat ve Kartepe Hergeleci İbrahim spor salonlarında devam eden temel cimnastik eğitimi, 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz