Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!

800’DEN FAZLA ÇOCUK KATILIM SAĞLADI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterilen Bilgi Evleri ve ücretsiz yaz spor okullarında sporun temeli olarak bilinen cimnastik branşı Kocaelili çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman 16 antrenör tarafından haftada iki gün birer saat süren 6-10 yaş aralığındaki çocukların yararlanabildiği kurslara şu ana kadar 800’den çocuk katılım gösterdi.

VELİLER MEMNUN

Başiskele Vezirçiftliği, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur, Hasan Tahsin Ortaokulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Okulu, Dilovası Polisan, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu, Barbaros Hayrettin Paşa Bilgi Evi, İzmit Sekasem, Türkan Dereli İlkokulu, Karamürsel Lütfü Hınçal, Kocaeli Belediye, Kandıra Yavuz Sonat ve Kartepe Hergeleci İbrahim spor salonlarında devam eden temel cimnastik eğitimi, 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.