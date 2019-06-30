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Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün spor ve sporcuya yönelik “Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur” sözü altın bir öğüt niteliğinde. Bu anlamda özellikle küçük yaşlardan itibaren çocukların cimnastik ve yüzme sporu yapmaları şart. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu duyguya sahip bir kimlikle hareket etmek istiyor.
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800’DEN FAZLA ÇOCUK KATILIM SAĞLADI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterilen Bilgi Evleri ve ücretsiz yaz spor okullarında sporun temeli olarak bilinen cimnastik branşı Kocaelili çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman 16 antrenör tarafından haftada iki gün birer saat süren 6-10 yaş aralığındaki çocukların yararlanabildiği kurslara şu ana kadar 800’den çocuk katılım gösterdi.

VELİLER MEMNUN

Başiskele Vezirçiftliği, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur, Hasan Tahsin Ortaokulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Okulu, Dilovası Polisan, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu, Barbaros Hayrettin Paşa Bilgi Evi, İzmit Sekasem, Türkan Dereli İlkokulu, Karamürsel Lütfü Hınçal, Kocaeli Belediye, Kandıra Yavuz Sonat ve Kartepe Hergeleci İbrahim spor salonlarında devam eden temel cimnastik eğitimi, 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.

Bugün 18:26 TSİ - Spor

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