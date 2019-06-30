Sualtı Milli Takımı’nın kampı Gebze’de devam ediyor

26 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Castellon şehrinde yapılacak olan Sualtı Hokeyi Elit Avrupa Şampiyonası ve 12-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında İngiltere’nin Sheffıeld şehrinde yapılacak olan Sualtı Hokeyi U-23 Dünya şampiyonasına katılacak olan Su Alt Milli Takımı’nın kampını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ziyaret etti. Kafileye baklava ikram eden Çintimar, çalışmalarda kolaylık ve başarı diledi. TSSF İl Temsilcisi ve Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavaz da çalışmaları yakından takip ederken, Milli takım kampının sorunsuz devam ettiğini ifade etti.