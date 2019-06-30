Taban birliklerinden Ağa’ya ziyaret

Dernek Başkanı Av. Özhan Kurt, Mithat Bey bu kentte futbolun yükünü omuzlayan ve biz hakem camiasına destekleri ile de her zaman takdirimizi kazanan birisidir. Yeni görevinden ötürü kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

YILLARDIR OMUZ OMUZA

Yıllardır Mithat Ağa ile omuz omuza çalışan ve adeta abi kardeş gibi olan KASKF Başkanı Murat Aydın ile yönetim kurulu üyeleri, Mithat Ağa’ya adeta çıkarma yaptı Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Aydın, Ağa’nın her işin üzerinden rahatlıkla gelebilecek çalışkanlığa ve donanıma sahip olduğunu belirtti. Uzun yıllardır Murat Aydın ile çalışan ve hiçbir zaman ve hiçbir kulvarda Aydın’ı yalnız bırakmayan Mithat Ağa da gerçekleşen ziyaretten ötürü çok memnun olduğunu ifade etti ve Ağa da Aydın’a beşinci döneminde başarı temennisinde bulundu.