Murat Aydın’a ziyaretler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da Aydın’ı ziyaret etti. Çakmak’ı kapıda karşılayan Aydın, Çakmak ile yaklaşık yarım saatlik bir sohbet gerçekleştirdi. Aydın, yeni dönemdeki projelerini Yaşar Çakmak ile paylaşırken, ziyaretinden ötürü Çakmak’a teşekkür etti. Öte yandan Yeni Kocaelispor yönetimi, ve MİKAV Spor Kulübü yöneticileri ile antrenörleri Aydın’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.