Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da Aydın’ı ziyaret etti. Çakmak’ı kapıda karşılayan Aydın, Çakmak ile yaklaşık yarım saatlik bir sohbet gerçekleştirdi. Aydın, yeni dönemdeki projelerini Yaşar Çakmak ile paylaşırken, ziyaretinden ötürü Çakmak’a teşekkür etti. Öte yandan Yeni Kocaelispor yönetimi, ve MİKAV Spor Kulübü yöneticileri ile antrenörleri Aydın’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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Murat Aydın’a ziyaretler sürüyor
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda 5. dönemine başlayan Başkan Murat Aydın’a ziyaretler devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz