Şampiyonada Kartepe Belediyespor Kulübü’nden 8 karate sporcusu mücadele etti ve başarılı sonuçlara imza attı. Yükselen başarı grafiğiyle karate camiasından takdir toplayan Kartepe Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Mehmet Peçe, çalışmalarının çok iyi gittiğini Milli takıp seçmelerine katılıp, Dünya şampiyonasında boy göstermeyi hedeflediklerini belirtti.
Dün 22:28 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:30 TSİ
Kartepe’de karate çok gelişti
Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep’te gerçekleşti.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz