Kartepe’de karate çok gelişti

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Şampiyonada Kartepe Belediyespor Kulübü’nden 8 karate sporcusu mücadele etti ve başarılı sonuçlara imza attı. Yükselen başarı grafiğiyle karate camiasından takdir toplayan Kartepe Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Mehmet Peçe, çalışmalarının çok iyi gittiğini Milli takıp seçmelerine katılıp, Dünya şampiyonasında boy göstermeyi hedeflediklerini belirtti.