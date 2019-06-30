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Pazarda karpuz 1 liraya düştü

İzmit Pazar Pazarı’nda yaz meyvelerinin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüşe geçti. Kilosu 3.5 liraya satılan karpuzun fiyatı bu hafta pazarda 1 liraya kadar düştü.
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İzmit Pazar Pazarı’nda sebze ve meyve fiyatları geçen haftalara nazaran düşmeye devam ediyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan patates, soğan, patlıcan ve domates fiyatları geçen dönemlerde vatandaşın bütçesini zorluyordu. Mevsim gereği ürünün bollaşması ile birlikte pazarda patates-soğan fiyatı 2.5 liraya kadar, domates ise 1 liraya kadar geriledi. Yaz aylarının aranan ürünü karpuzun fiyatı ise 3.5 liradan 1 liraya kadar düştü. 

BAZI TEZGAHLAR HALA PAHALI 

Pazar Pazarı’nda birçok ürünün düşen fiyatları vatandaşın bütçesini rahatlatsa da bazı yaz meyvelerinin fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Pazarın aranan ürünlerinden olan üzümün kilosu 7 liradan, kayısının 8 liradan, kiraz ve eriğin ise kilosu 10 liradan satılıyor. Ekin EKEN

İzmit Pazar Pazarı’nda fiyatlar şu şekilde:

Karpuz 1 lira, Kavun tane 7.5 lira, Kabak 2 lira, Patlıcan 2.5 lira, Patates 2.5 lira, Soğan 2.5 lira, Fasulye 5 lira, Maydanoz 1 lira, Domates 1 lira, Salatalık 1.5 lira,  Kiraz 7 lira, Dolmalık Biber 7 lira, Kayısı 8 lira,  Üzüm 7 lira, Armut 6 lira, Limon 8 adet 10 lira, 6 adet mısır 10 lira.

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Yorumlar

(2)
02

Cafer Güneş - Dünya lideri işbaşında.g-20 zirvesindeki liderlere verdi ayarı.iç piyasadaki sebze meyve fiyatları düşmeye başladı.

Yanıtla . 0Beğen 30 Haziran 13:02
01

Babacan - Kabak aşılı karpuz onlar eve taşımaya değmez ne tat var ne lezzet sadece görüntü

Yanıtla . 1Beğen 30 Haziran 12:53

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