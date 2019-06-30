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İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara güzel hizmet

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, işitme ve konuşma engelli vatandaşların kamu ya da özel kuruluşlardaki resmi işlerini gerçekleştirebilmesi için önemli bir hizmet gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi işitme ve konuşma engelli vatandaşların işlerini rahat halledebilmesi için işaret dili tercümanlık hizmeti sunuyor.
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Kurum ve kuruluşların da hizmetten yararlanabildiği çalışma ile engelliler iletişimlerini daha kolay sağlama imkânı buluyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara tercümanlık hizmeti sağlayan Büyükşehir, böylece iletişim sağlayamama sorununu ortadan kaldırıyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşların işlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

BAŞVURU İLE TALEP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen işaret dili tercümanlığı hizmeti; emniyet birimleri, adliye, noter, banka, hastane gibi kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarındaki resmi işlemlerde gerçekleştiriliyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar işaret dili tercümanına ihtiyaç duydukları zaman Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bizzat gelerek başvuruda bulunabiliyor

TERCÜMAN DESTEĞİ

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu her türlü toplantı, seminer, panel gibi etkinliklerde (bu etkinlikler içerisinde en az bir işitme ve konuşma engeli varsa) işaret dili tercümanlığı yapılıyor.

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