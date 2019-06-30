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Gür, yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz hafta İzmit’te meydana gelen trafik kazasında otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişiden biri olan Yasin Gür yaşam mücadelesini kaybetti.

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İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde 5 gün önce meydana gelen üzücü trafik kazasında, 54 DF 956 plakalı motosiklet, seyir halinde ilerlediği esnada park yerinden yola çıkmakta olan Kenan Y. idaresindeki 41 ACE 975 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Coşkun Kaçar (35) ve Yasin Gür (33) yola fırlayarak ağır yaralandı.Kuruçeşme’de fırıncılık yapan evli ve 2 çocuk babası Yasin Gür, kaza sonrası kaldırıldığı ve 5 günden bu yana tedavi gördüğü Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

MHP Kocaeli eski milletvekili Kemal Köse'nin eşinin yeğeni, MHP İl Başkan Yardımcısı Havva Köse'nin de kuzeni olan Gür’ün cenazesinin Pazartesi günü Kuruçeşme Merkez Camii'nden Kuruçeşme Mezarlığına kaldırılacağı öğrenildi.

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Yorumlar

(1)
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Izmit Ağlıyor - Ölüm sana hiç yakışmadı reiss

Yanıtla . 0Beğen 30 Haziran 14:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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