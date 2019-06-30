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Veysel Kösele'nin acı günü

Eski Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin babası Selahattin Kösele kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.
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İzmit Fethiye Caddesi Özsoy İşhanı'nda kadın terziliği yapan ve aynı zamanda İzmit Çukurbağ Mahallesi Gebeşoğlu Sokak Ardıç Apartmanında ikamet eden Selahattin Kösele(90) kalbine yenik düştü. İstifa ederek dikkatleri üstüne çeken eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin babası Selahattin Kösele(90) kalp rahatsızlığından yaşamını yitirdi. Kösele'nin cenazesi öğle namazında Sakarya Karasu ilçesinde toprağa verilecek.

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Yorumlar

(1)
01

Murat Usta - Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara sabırlar diliyorum..

Yaşınız kaç ve göreviniz ne olursa olsun baba öldü mü evinizin direği yıkılmış oluyor..

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