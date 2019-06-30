Galip Gündoğdu helallik istedi

GENEL OLARAK BİR TEŞEKKÜR BEKLERDİM

Gündoğdu, Kocaelispor ile unutamayacağı 15 ayı geride bıraktığını belirtti ve gazetemize şu açıklamaları yaptı: Nasip buraya kadarmış. Sonraki yıllarda da Kocaelispor’da çalışmayı çok isterim. Yeni yönetimden Bahadır bey ile görüşmemiz oldu. Bahadır bey benden rapor istedi. Raporumuzu verdik. Göreve yeni geldiler, düşünülmemiş olabilir ama genel manada bir teşekkür beklerdik. Saygı duyuyorum.

3 TAKIMLA GÖRÜŞTÜM

Şu an İstanbul’dayım. Kısa bir süre önce yurt dışındaydım. Bu zamana kadar Ege ve Akdeniz’den 3 takım ile görüştüm, anlaşma olmadı. 15 Temmuz’a kadar İstanbul’da bekleyeceğim. Bir hareket olmazsa önce Samsun’a ardından baba yeri Giresun Alucra’ya gideceğim. Kocaelispor’da yeni yönetime başarılar diliyorum. Böyle bir camiada başkanlık yapmak bence önemli bir misyon ve sorumluluk gerektirir.

ENGİN HOCA’NIN İZMİTLİ OLMASI AVANTAJ

Umarım Kocaelispor transferi açar. Mevcut kadroya birkaç nokta transferle şampiyonluğun en büyük favorisi kesinlikle Kocaelispor olur. Engin Korukır hocamıza da hayırlı ve uğurlu olsun. İzmit’in bir insanı olması avantajdır. Camiayı tanıyor, dahası mevcut kadrodaki futbolcuları tanıyor. Nokta transferler yaparsa daüst lige hatta 2 lig üste çıkmaması için hiçbir neden yok.

SONU BÖYLE BİTSİN İSTEMEZDİK

Dediğim gibi Kocaelispor’da unutamayacağım bir süreç geçirdim. Başkanımız,yöneticilerimiz, futbolcularımız, taraftarlarımız ve basın mensuplarınadesteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizler de kalp kırdıysak, bilmeden bir şey yaptıysak helallik istiyorum. Tabii ki sonu böyle bitsin istemezdik ancak futbol 3 neticeli bir oyun. Hayatta bunlar da var. Erdem ÖVÜÇ