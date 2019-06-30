İzmit’in çocuğu herkese yeter!

İngiliz rakibi Alexander Middleton’u geride bırakan Ahmet Ege, bir gün önce de karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olmayı başarmıştı. 27 Haziran’da başlayan ve dün sona eren şampiyonada Ahmet Ege’nininanılmaz başarısı Kocaeli Yüzme Kulübü’nde de sevinçle karşılanırken, Başkan Işıl Bozca, Ahmet Ege’yi ve ülkemizi temsil eden tüm sporcularını tebrik etti.

İKRAM VE BOZDAĞ’DAN AVRUPA İKİNCİLİĞİ

Aynı şampiyonada Kocaeli Yüzme Kulübü’nden Başak Yaprak Doğan 15 yaş karışık çiftlerde Avrupa ikincisi oldu, Azra İlayda İkram da aynı kategoride final yüzdü. Yıldızlar Yüzme Kulübü’nden Bensu Bozdağ ise 17 yaş karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olarak ülkemize ve ilimize gümüş madalya ile dönmesini bildi. Ahmet Ege, 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek olan Biatlon Dünya Şampiyonası’nda ilimizi ve Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil edecek.

SIKI ÇALIŞMASININ MEYVELERİNİ ALIYOR

Ahmet Ege Önder 2007’de İzmit’te doğdu. Kocaeli Yüzme Kulübü’nde 5 yıldır yüzüyor. Bahçeşehir Koleji’nde okuyor. Her gün ikamet ettiği Kartepe’den Derince 60 Evler’e sabah 6’da antrenman yapmaya geliyor. Akşam yatış süresi 9’u geçmiyor. Ege’nin ailesi çocuğu ile inanılmaz ilgili ve ailenin spora bakış açıları ülke spor düşüncesi yapısının hayli üzerinde.

DİSİPLİNLİ VE KONTROLLÜ

Ahmet Ege’nin babası İlker Önder, Knauf Fabrikası’nda yetkili bir görevde çalışıyor. Annesi Hande Önder’in kendisine ait bir güzellik salonu var. 13 yaşındaki sporcu için başarının kilit anahtarı doğru ellerde yoğrulması. Kocaeli Yüzme Kulübü’nde genç antrenör Samet Işık nezaretinde çalışan Ege’ye yatırım yapılmaya devam ettiğinde sporcunun olimpiyatlarda yüzmemesi için hiçbir neden yok. Erdem ÖVÜÇ

İŞTE AVRUPA’DAKİ İZMİTLİ GURURLARIMIZ

Ahmet Ege Önder– KYK – 13 yaş bireysel Avrupa şampiyonu, karışık çift Avrupa ikincisi.

Başak Yaprak Doğan - KYK – 15 yaş karışık çift Avrupa ikincisi.

Bensu Bozdağ - Yıldızlar Yüzme Kulübü – 17 yaş - karışık çift Avrupa ikincisi.

Azra İlayda İkram - Kocaeli Yüzme Kulübü – 15 yaş karışık çift finale kaldı.