Olağanüstü genel kurulunu yapan ve başkanlığa Erol Bedir ile devam eden Kayseri temsilcisi Hikmet Karaman ile yeni bir anlaşma yapacak. Erol Bedir’in Karaman ile 1+1’yıllık daha anlaşma yapacağı öğrenildi.
Dün 22:19 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:20 TSİ
Kayserispor, Hikmet Karaman ile 1+1 yıl daha
İlimizin yetiştirdiği en kıdemli ve kariyerli teknik adamlardan Hikmet Karaman geçen sezon Kayserispor ile anlaşmış ve zor günler geçiren takımı ile başarılı bir sezonu geride bırakmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz