Yeni kulüp müdürü Gökhan Terci oluyor

Bunun üzerine yönetim, Kocaeli Birlikspor’da görev alan ve şirketin zor zamanlarında etkin bir görev üstlenen Gökhan Terci’yi gündemine aldı. Kocaelispor Mali Asbaşkanı İsmail Araç ile Gökhan Terci dün akşam ile bir araya gelecekti. Gökhan Terci’nin Kocaelispor’un yeni kulüp müdürü olacağına kesin gözü ile bakılıyor.