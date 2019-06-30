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Yeni kulüp müdürü Gökhan Terci oluyor

Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü belli oluyor. Sancaktepespor’un kulüp müdürlüğünü yapan Akif Özakyol, Kocaelispor’dan gelen teklif için teşekkür ettiğini ve görevi kabul edemeyeceğini belirtti.

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Bunun üzerine yönetim, Kocaeli Birlikspor’da görev alan ve şirketin zor zamanlarında etkin bir görev üstlenen Gökhan Terci’yi gündemine aldı. Kocaelispor Mali Asbaşkanı İsmail Araç ile Gökhan Terci dün akşam ile bir araya gelecekti. Gökhan Terci’nin Kocaelispor’un yeni kulüp müdürü olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

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