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Tercih yapacak adaylar için 'üniversite karneleri' hazır

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP tarafından üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve her üniversitenin dünya sıralama listelerindeki yerini gösteren etkileşimli rapor kullanıma açıldı.
Tercih yapacak adaylar için 'üniversite karneleri' hazır mask
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ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve her üniversitenin dünya sıralama listelerindeki yerini gösteren etkileşimli rapor kullanıma açıldı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı teknik ekibi, bu yıl adayların üniversite ve bölüm seçmesine yardımcı olmak amacıyla özel bir etkileşimli sayfa hazırladı.

Sayfada yer alan rapor, Türkiye'deki üniversitelerin dünya genel sıralamaları ve dünya bilim alanı sıralamalarında kaçıncı olduğunu araştırmaya ve ilgi duyulan üniversiteleri diğerleriyle karşılaştırmaya olanak sağlıyor.

Adaylar, rapordaki 4 etkileşimli tabloyu inceleyerek ilgilendikleri üniversitelerin genel sıralamalardaki akademik performanslarını kolayca görebilecek. Ayrıca adaylar, ilgilendikleri üniversitelerin, bilim alanlarına göre dünyadaki durumlarını da karşılaştırmalı inceleyebilecek.

11 dünya sıralamasındaki Türk üniversiteleri

Etkileşimli sayfada sunulan 4 etkileşimli raporun ilkinde, Türk üniversitelerinin tümü alfabetik olarak sıralandı. Adaylar, buradan dünya genel sıralamalarındaki yerini görmek istediği üniversiteyi seçiyor. Böylece aday, ilgilendiği üniversitenin 11 dünya sıralamasına göre kaçıncı olduğunu görebiliyor.

Raporda, 11 dünya genel sıralamasından en az birinde yer alan Türk üniversitelerinin dünyadaki sırası da yer aldı. Adaylar, dünya genel sıralamalarından hangisini seçerse, ona girebilen tüm üniversitelerin kaçıncı olduğunu aynı anda görebiliyor ve ilgilendiği üniversiteyi diğerlerinin sıralarıyla karşılaştırabiliyor.

Etkileşimli raporda ayrıca en az bir bilim alanında dünya sıralamasında yer alabilen üniversiteler alfabetik olarak listelendi. Adaylar, incelemek istedikleri üniversiteyi alfabetik listeden seçerek, onun hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olduğuna bakabiliyor. Bu etkileşimli tablo, dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 sıralama kurumunun 2018'de açıkladığı sonuçların tümünü kapsıyor.

Raporun son bölümünde ise dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 sıralama kurumunun açıkladığı tüm bilim alanları alfabetik liste halinde verildi. Listedeki 105 bilim alanından hangisi incelenecekse o seçilerek, hangi üniversitelerin dünyada kaçıncı olduğu görülebiliyor.

Bilim alanı etkileşimli tablolarında bilim alanlarının adları, sıralama kurumlarının internet sayfalarından kopyalandığı şekliyle İngilizce olarak verildi.

Dünya genel sıralamalarında üniversitelerin durumu

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkileşimli raporun sadece adaylar için değil aileler, danışman öğretmenler, üniversitelerin akademisyen ve öğrencileri için de yararlı olacağını vurguladı.

Yapılan araştırmaların, öğrencilerin üniversite tercihlerinde sıralama kuruluşlarının raporlarını dikkate aldığını gösterdiğini belirten Akbulut, bu nedenle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin başlamasına kısa süre kala raporları kullanıma açtıklarını söyledi.

Hacettepe, İstanbul, Ankara üniversiteleri ile İTÜ, ODTÜ'nün 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer aldığına dikkati çeken Akbulut, Gazi, Boğaziçi ve Bilkent üniversitelerinin 10 kuruluşun "en iyiler" listesine girdiğini bildirdi.

Akbulut, Erciyes ve Dokuz Eylül üniversitelerinin 8, Ege, Yıldız Teknik, Marmara, Çukurova, Koç ve Sabancı üniversitelerinin 7 sıralamada listeye girdiğine işaret etti.

Dünya genel sıralamalarında ilk 500'e giren üniversiteler

Dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500'e girebilen 9 üniversiteye ilişkin bilgi veren Akbulut, ODTÜ'nün 4, Boğaziçi, Koç ve Sabancı'nın 3'er, İTÜ'nün 2, İstanbul, Hacettepe ve Bilkent'in 2'şer, TOBB-ETÜ'nün ise 1 sıralamada ilk 500'e girdiğini söyledi.

Ural Akbulut, dünya genelinde üniversiteleri sıralayan 8 kurumun 2008'de açıkladığı bilim alanlarının toplamının 105 olduğunu dile getirdi.

Etkileşimli tablolarda verilen 105 bilim alanından en az birinde yer alan üniversitelerin sayılarının 9 ile 46 arasında değiştiğine işaret eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Raporda 8 sıralama kurumunun bilim alanı sıralamalarına girebilen Türk üniversiteleri listesine göre, ARWU sıralamasında 46, URAP sıralamasında 41, USNEWS sıralamasında 35, CWTS sıralamasında 19, NTU sıralamasında 17, RUR sıralamasında 13, QS sıralamasında 10 ve THE sıralamasında 9 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi."

Akbulut, ODTÜ'nün 89, İTÜ'nün 70, Bilkent'in 51, Hacettepe'nin 49, İstanbul'un 47, Boğaziçi'nin 46, Gazi'nin 39, Koç'un 38, Ege'nin 33, Ankara'nın 29, Yıldız Teknik'in 26, Atatürk'ün 18, Erciyes'in 16, Karadeniz Teknik, Sabancı ve Dokuz Eylül'ün 13'er, Selçuk'un 11 alanda dünya sıralamalarında yer aldığını belirtti.

URAP Laboratuvarı teknik ekibince 2019 yılı üniversite adaylarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan etkileşimli sayfaya "http://tr.urapcenter.org/2018/2019_Etkilesimli_Siralamalar.php" adresinden erişilebilecek.

Bugün 15:17 TSİ AA Ankara- Eğitim

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