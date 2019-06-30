Doğan, Muhtarlar Derneği’nden istifa etti

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’nin 20 Haziran tarihinde yapılan başkanlık seçiminde itiraz olmuştu. Başkan seçilen İbrahim Efe’nin yönetim listesinde fazla isim olması ve seçimi bir oyla kazanmasına itiraz eden diğer aday Mustafa Ersoy konuyu Dernekler Masası’na götürmüştü. Sürecin sonunda İbrahim Efe, başkan seçilmişti. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan bu sürecin ardından dernekten istifa etti.
“BAŞTAN SÖYLEMİŞTİM”
İstifasının ardından gazetemize değerlendirmede bulunan Doğan, “Kongreden önce bu arkadaş başkan olursa istifa ederim demiştim. Seçimde kesinlikle hile vardı. Kongre alelacele yapılmış, muhtarlar dışında kimse çağrılmamış ve yangından mal kaçırır gibi yapılmıştır. Böyle bir düzende yer almayacağım” ifadelerini kullandı.
“SEÇİM YENİLENMELİYDİ”
İtirazların değerlendirmeye alınmadığının altını çizen Doğan, “Seçim bir farkla bitti. İbrahim Efe listesine fazla kişi yazmış. Bu kongre kesinlikle hileliydi. Muhtarların üstüne baskı kurulduğunun da bilgisini aldım. Seçim kesinlikle yenilenmeliydi” şeklinde konuştu. Ekin EKEN
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Yorumlar
(1 )
Spartacus - Get out
Çok isabetli olmuş durması gereksizdi kibir abidesi bir insan
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