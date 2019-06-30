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Doğan, Muhtarlar Derneği’nden istifa etti

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan, geçen haftalarda yapılan kongreyi hileli bulduğu için istifa etti. 
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Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’nin 20 Haziran tarihinde yapılan başkanlık seçiminde itiraz olmuştu. Başkan seçilen İbrahim Efe’nin yönetim listesinde fazla isim olması ve seçimi bir oyla kazanmasına itiraz eden diğer aday Mustafa Ersoy konuyu Dernekler Masası’na götürmüştü. Sürecin sonunda İbrahim Efe, başkan seçilmişti. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan bu sürecin ardından dernekten istifa etti. 

“BAŞTAN SÖYLEMİŞTİM”

İstifasının ardından gazetemize değerlendirmede bulunan Doğan, “Kongreden önce bu arkadaş başkan olursa istifa ederim demiştim. Seçimde kesinlikle hile vardı. Kongre alelacele yapılmış, muhtarlar dışında kimse çağrılmamış ve yangından mal kaçırır gibi yapılmıştır. Böyle bir düzende yer almayacağım” ifadelerini kullandı. 

“SEÇİM YENİLENMELİYDİ”

İtirazların değerlendirmeye alınmadığının altını çizen Doğan, “Seçim bir farkla bitti. İbrahim Efe listesine fazla kişi yazmış. Bu kongre kesinlikle hileliydi. Muhtarların üstüne baskı kurulduğunun da bilgisini aldım. Seçim kesinlikle yenilenmeliydi” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

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Yorumlar

(1)
01

Spartacus - Get out

Çok isabetli olmuş durması gereksizdi kibir abidesi bir insan

Yanıtla . 0Beğen 30 Haziran 16:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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