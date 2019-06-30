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Dilovası’nda Urfa sıra gecesi coşkusu

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Urfa Sıra Gecesi etkinliğinde Dilovalılar yöre türküleriyle doyasıya eğlendi
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Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede vatandaşlara çiğköfte ikramında bulunuldu. Belediye Halk Müziği Korosu yörenin türkülerini seslendirirken geceye katılanlar türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Urfa Sıra Gecesi etkinliğine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut Belediye Meclis Üyeleri Mahalle Muhtarları AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve Dilovalı vatandaşlar katıldı.

ESKİMEYEN GELENEKLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Vatandaşların yaşam streslerini bir nebze olsun unutmaları için bu tür organizasyon devamlı yapacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Eskimeyen bir geleneğimiz olan sıra gecelerini ilçemizde düzenleyip vatandaşlarımızla buluşturup bu kültürü tanıtmak sosyal belediyeciliğin gereklerindendir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın gönüllerinde yer almak adına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Amacımız geleneklerimizin yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sıra gecesinde halk müziğimizi halk oyunlarımızı gelecek kuşaklara aktarırken bir yandan da sosyal yaşamı canlandırıp vatandaşlarımızı yaşamın stresinden bir nebze olsa uzak tutmaktır. dedi.

Protokolün Halk Müziği Topluluğu ile hatıra fotoğrafı çekilmelerinin ardından program son buldu.

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