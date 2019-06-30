Müftülüğü baba-kız yönetecekler

Manisa İl Müftüsü olarak görev yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan son kararname ile Kocaeli İl Müftülüğü’ne atanan Sinan Cihan ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Bundan sonra Kocaeli’de görev yapacak olan müftü Cihan’ın kızı Ravza Cihan’ın da 2017 yılından bu yana Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

KIZI FAKÜLTE BİRİNCİSİ

Cihan ailesinin iki ferdinin il müftülüğüne atanması aile hakkındaki merakları da artırdı. 1987 yılında İstanbul’da doğan Ravza Cihan, 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birinci olarak mezun oldu. 2010 yılında yine Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda “İbnü’l-Hümâm’ın Fethu’l-Kadîr” Adlı Eserinin Metot ve Muhteva Açısından İncelenmesi (Kitâbü’n-Nikâh Örneği)” konulu tezi ile yüksek lisansını, enstitü birincisi olarak tamamladı

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı ve 2016 yılında “Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi’nin Fetvaları Işığında XVIII. Yüzyılda Osmanlı’da Hukukî Hayat” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’ân kursu öğreticisi ve idarecisi olarak görevine başladı. 2017 yılında üç aylık süre ile Almaya-Essen’de din görevlisi olarak vazife yaptı. Kasım 2017’den itibaren Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görevine başladı. Ravza Cihan, iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

SAKARYA’DA GÖREV YAPTI

1958 yılında Gebze’nin Çerkeşli Köyü’nde doğan Sinan Cihan ise ilk ve ortaokulu köyünde okuyup, 1979 yılında İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak yaptıktan sonra asker dönüşü Bakırköy Müftülüğü’nde İmam olarak göreve başladı.

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ YAPTI

1988 yılında 30 ay süreli İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde 6. dönem müftü ve vaizler ihtisas kursuna katıldı ve 1990-1991 yılları arasında Posof, 1991-1995 yılları arasında İnebolu, 1995-1996 yılları arasında Armutlu İlçe müftülükleri ile 1996-1998 yıları arasında Yalova İl Müftü Yardımcılığı, 1998-2001 yılları arasında Sarıyer İlçe Müftüsü, 2001 yılında Sivas İl Müftüsü ve 2006 yılında da Sakarya İl Müftülüğü görevini yaptı. 2011 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atanıp görevine başladı. Cihan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan’ın imzaladığı karar ile Kocaeli İl Müftüsü olarak atandı.