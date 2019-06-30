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Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan seçime ilişkin yaptığı açıklamada "Seçim neticeleri sonrasında, büyük hüzün yaşıyorum" dedi.
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Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine dair yaptığı değerlendirmede "Seçim neticeleri sonrasında, büyük hüzün yaşıyorum" diye konuştu.

23 Haziran seçimini CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin fark atarak kazandı. Elazığ'da düzenlenen Gönül Dostları Buluşması'nda konuşan Ahmet Davutoğlu, "İstanbul'da yenilenen seçimler bize ne gösterdi?" diyerek şunları kaydetti:

"TROL ÇETELERİNE KARŞI 3 YIL SUSTUK"

"Seçim neticeleri sonrasında, büyük hüzün yaşıyorum. Bunun hesabını veremeyip dönüp, bizim haklı eleştirilerimizi bölünme çabası içinde göstermek isteyenler bilmeli ki biz bu kitleler bölünmesin diye başbakanlık makamından ayrıldık. Devlet makamını trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık. Hiçbir makam, mevki beklentimiz olmazdı. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi tekrar kaybetmişsek, o kitleler hüzün içinde evinde dönmüşse; bunun sorumlusu söylemde, eylemde, siyasi hayatta ciddi savrulmalar yaşatanlardır."

"KRİZLER MUHASEBE GETİRİR"

"Çok daha fazla konuşmamız, yüzleşmemiz halleşmemiz lazım" diyen Davutoğlu, "Bir muhasebe dönemindeyiz. Krizler muhasebe getirir. Muhasebeler, krizlerin yegane ilacıdır. Korkmadan, çekinmeden birbirimizle konuşmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

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