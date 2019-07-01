Edinilen bilgiye göre, Gebze Mevlana Mahallesi 841 Sokak'taki düğünde alkollü iki grup arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavga olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Gebze Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan çocuk serbest bırakılırken, B.G., R.A. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan B.G. ve R.A. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Düğünde kavgaya 2 tutuklama
Gebze'de bir düğünde çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz