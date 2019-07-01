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“Kalifiye bobinajcı çok iyi kazanır”

İzmit Sanayi Sitesi’ndeki yerlerinde bobinaj alanında faaliyet gösteren Asya Bobinaj’ın sahibi Ömer Muratoğlu, sektörlerinde iddialı olduklarını söyledi. Muratoğlu, “Bize gelen parça mutlaka tamir edilir. Alanımızda kalifiye personel ise çok iyi paralar kazanabilir” dedi
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Sanayi sektörünün demirbaş meslekleri arasında yer alan bobinaj (bir filmi ya da mıknatıslı şeridi bir makaradan başka bir makaraya sarma) ve yedek parça tamiri yapan Asya Bombinaj’ın sahibi Ömer Muratoğlu, meslekleri hakkında gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Gençlerin sanayide çalışılmaz diyerek mesleklerine yönelmemelerinin yanlış olduğunu belirten firma sahibi Ömer Muratoğlu, “Bu sektörde kalifiye elemanlar iyi paralar kazanabilir” dedi.

 

“İŞİNİZE SAYGI DUYUN”

Günün belli zamanlarında yoğunluk yaşadıklarını belirten Muratoğlu, “Bizim meslek sanayide veya yağın içinde diye çok rağbet görmüyor. Fakat böyle bir algı çok yanlış. Eğer işinizde iyiyseniz ve insanlar size saygı gösteriyorsa, hangi işi yaptığınız bir önemi yok. Üstelik insanlar bizim işimize büyük saygı gösteriyor. Çünkü parçaları bizim elimizden geçmezse tamir olmuyor” diye konuştu.

 

“DAR BAKMAMAK LAZIM”

Belli bir konuda uzmanlıkları olduğunu belirten, ancak birçok makinenin tamirini yapabildiklerini aktaran Muratoğlu, “Bizim de belli alanlarda uzmanlıklarımız var. Mesela bunlardan biri bobinaj, ama biz konuya böyle bakmıyoruz. Örneğin bize vatandaşlar çeşitli ev aletlerini getiriyorlar, bunları rahatlıkla tamir edebiliyoruz. Yavaş yavaş parça üretimine de başladık diyebilirim. Yüksek teknoloji gerektirmeyen makineleri kendimiz üretebiliyoruz, sonuçta bizim meslek de dövize bağlı ilerliyor. Ayrıca bazı alanlarda tekelleşme yaşanıyor. Bu bizi sıkıntıya düşürüyor. Bobinajı sarmak için gerekli bakır tel, parasını ödemeden gelmiyor. Sektörün genel anlamdaki sorunları bunlar” açıklamasında bulundu.

 

“BÜYÜMEK İSTİYORUZ”

Her işletme gibi kendilerinin de büyümek için çaba gösterdiklerini kaydeden işletme sahibi Ömer Muratoğlu, şöyle konuştu: “Kurumsallaşmak ve büyümek en önemli hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı da attık. Mesela daima yerli ve kalifiye eleman çalıştırmaya özen gösteriyoruz, bizim için öncelik kendi vatandaşımız. Hedefimiz önce kendine daha sonra çevresine yeten, bu sayede ekonomiye ciddi katkılar sağlayan bir işletme olabilmek. Bunun için de inanarak çalışıyoruz.”

 

“BOBİNAJDA İDDİALIYIZ”

“Tabii ki en iyi olduğumuz noktalar da var, tamir konusunda iddialıyız. Bize tamir için gelen çoğu ürün tamir edilmeden çıkmaz. Vatandaşlarımıza bu konuda çağrımız net, üstelik fiyatlarımız da çok yüksek değil. Bazı ürünlerde fiyatlar otomatik olarak yükseliyor, ama bunun sebeplerini de halkımıza anlatıyoruz. Bilgilendirmeden sonra müşterilerimiz bize hak veriyor.”

 

Bugün 09:19 TSİ - Ekonomi

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