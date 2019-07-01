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Ünal Köken ISU'da başlıyor

AKP'den Kandıra Belediye Başkanlığı yapan, bu dönem ise aday gösterilmeyen Ünal Köken'in daha önce çalıştığı ISU'ya yeniden döndüğü belirtildi

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Önceki dönem Kandıra Belediye Başkanlığı yapan yeni dönemde ise yeniden aday gösterilmeyen Ünal Köken, daha önce çalıştığı fakat belediye başkanı olmak için istifa ettiği ISU'ya geri dönüyor. Üç ay önce dilekçe verdiği öğrenilen Köken'in dilekçesinin kabul edildiği ve kısa zaman içerisinde yeninde eski görevine döneceği öğrenildi. Şimdilik herhangi bir makam verilmeyecek olan Köken'in ISU'da uzman olarak çalışacağı aktarıldı. 

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