Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince Kaçakçılık Suçlarına yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda;

2054 paket kaçak tütün ve tütün mamülü, 450 adet pro, 255 adet elektronik sigara likiti ve 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Emniyetten yapılan bilgilendirmeye göre, 5 şahıs hakkında da 5607 SKM suçundan gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi.