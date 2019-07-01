Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince Kaçakçılık Suçlarına yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda;
2054 paket kaçak tütün ve tütün mamülü, 450 adet pro, 255 adet elektronik sigara likiti ve 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Emniyetten yapılan bilgilendirmeye göre, 5 şahıs hakkında da 5607 SKM suçundan gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi.
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Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak tütün mamülü ele geçirildi
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Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince Kaçakçılık Suçlarına yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda;
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz