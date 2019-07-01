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Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak tütün mamülü ele geçirildi

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Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince Kaçakçılık Suçlarına yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda;
2054 paket kaçak tütün ve tütün mamülü, 450 adet pro, 255 adet elektronik sigara likiti ve 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Emniyetten yapılan bilgilendirmeye göre, 5 şahıs hakkında da 5607 SKM suçundan gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi. 

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