Doç. Dr. Metehan Gümüş hasta kabulüne başladı

Türkiye'nin önemli hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla yaklaşık 4 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi de sürdürüyor. 10 yıldır meme hastalıkları tanı ve tedavisindeki gelişmeleri yakından takip eden Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Metehan Gümüş VMMedical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Ünitesi’nde hasta kabulüne başladı.