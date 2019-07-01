Türkiye'nin önemli hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla yaklaşık 4 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi de sürdürüyor. 10 yıldır meme hastalıkları tanı ve tedavisindeki gelişmeleri yakından takip eden Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Metehan Gümüş VMMedical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Ünitesi’nde hasta kabulüne başladı.
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Doç. Dr. Metehan Gümüş hasta kabulüne başladı
Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Metehan Gümüş, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz