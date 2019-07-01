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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Karamürsel, Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ormanlık alanlar ve tarlalara ekili halde bin 435 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 3 ayrı adrese uyuşturucu üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adreslerde Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığını belirleyerek takibe başladı. Şahsın bulunduğu hafif ticari aracı Hereke’de durduran ekipler, araçta narkotik köpeği Ateş ile yaptıkları aramalarda, kapı içerisine zulalanmış halde 3 tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 90 adet uyuşturucu hap ve 42 gram skunk maddesi ele geçirdi. 
Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G. adlı şahıs ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şahsın yapılan incelemesinde uyuşturucu imal ve ticareti, silah kaçakçılığı, resmi belgelerde sahtecilik konularında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Şahsın işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ekipler daha sonra Karamürsel Kadriye, İzmit Orhaniye ve Gölcük Ümmiye Mahallelerinde ormanlık ve tarla alanlarda yaptıkları aramalarda bin 435 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayda ele geçirilen kenevir bitkileri savcı talimatı ile imha edilirken olayla ilgili tarlalarına kenevir eken H.B. adlı şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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