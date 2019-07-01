Dikkatli: Kültür ve sanat ile yola devam

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi BİLKAR’da 21’nci olağan kongre gerçekleştirildi. BİLKAR Genco Erkal Sahnesi’nde gerçekleşen kongrede kooperatifin 2018 yılına dair mali hesapları görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı. Bakanlık temsilcisi Atahan Yavuz nezaretinde gerçekleşen kongrede divan aynı zamanda Tüm Emekliler Sendikası Gebze Şube Başkanı olan kooperatif üyesi Cemil Yüksek başkanlığında Erdem Şimşek ve Deniz Uzun’dan oluştu.

ANIYORUZ

BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli kongrenin açılışında yaptığı konuşmada BİLKAR’da emeği olan ve hayatını kaybeden Cengiz Badem, İbrahim Çeşmecioğlu, Cemal Balcı, Hamit Erdağı, Salman Işık, Kenan Gök, Fikret Işık ve Özlem Polat’ı sevgi ve saygıyla andıklarını belirtti. BİLKAR’ın halk için kültür sanat yoluna devam ettiğini kaydeden Dikkatli özetle şunları söyledi:

SOMUT ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI

“BİLKAR’ın atölyelerinde yaptığı çalışmalar ve üretimleri somut bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. BİLKAR, Türkiye’nin nitelikli kültür, sanat insanlarını ve gruplarını Gebze’ye getirerek sanatı ve kültürü toplumsallaştırmaya başlamıştır. BİLKAR çoğulcu, demokratik, kapsayıcı ve halkla birlikte yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu göstermiştir. BİLKAR bugüne kadar kendini var eden dayanışma, sevgi, saygı, ahde vefa, mücadele ilişkilerini geliştirerek, derinleştirerek yoluna devam ediyor.”

2019 HEDEFLERİ

2018 yılındaki BİLKAR etkinliklerine de kısaca değinen Başkan Dikkatli yıl içinde Kocaeli ve Yalova’dan çeşitli gruplarla kurdukları diyalog ve birlikte çalışmaları bu yıl içinde İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki gruplarla genişleteceklerini söyledi. Denetleme kurulu üyesi Abbas Kırçıl’ın denetleme kurulu raporunu okumasının ardından raporlar oy birliğiyle onaylandı ve kongre sona erdi.