Su sorununa 2050'ye kadar çözüm

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kentimizde inşa edilen İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi. DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun, gerçekleştirdiği yatırımlarla Kocaeli'nin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği kaydedildi.

Kocaeli ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında, Kocaeli'ye bağlı Karamürsel ile Gölcük ilçeleri ve sahil şeridinde yer alan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerinin yılda 25,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile 20 bin 240 dekarlık tarım arazisinin sulu tarıma kavuşturulması planlanmaktadır. Bu projenin ünitelerinden biri olan İhsaniye Barajı'nın toplam gövde hacmi 165 bin metreküp, temelden yüksekliği ise 69 metredir. 8,95 milyon metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak barajın bu yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor."

"SU SORUNU 2050'YE KADAR ÇÖZÜLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İhsaniye Barajı'nın tamamlanması ve Avcıdere Barajı ile Karamürsel ve çevresinin 2050'ye kadar içme suyu sorununun çözüleceğini vurguladı. Aydın, "Baraj inşaatında bugüne kadar 514 bin 314 metreküp kazı, 165 bin 421 metreküp beton, bin 418 ton püskürtme betonu, 5 bin 347 kilogram ankraj ve kaya bulonu, 2 bin 790 metre enjeksiyon delgisi, 121 metreküp enjeksiyon imalatları yapılmıştır." bilgisini verdi.