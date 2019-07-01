Olay, Gebze Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanına ait depoda, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan işletmeciler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde 2 yavru kedi olduğunu tespit etti.
Borunun içinde kedilerin bulunduğu alana duvarı hilti ile kırarak ulaşan ekipler, 2 yavru kediyi dışarı çıkardı. Borunun içerisinden kurtarılan kediler, iş yeri sahibinin çocukları tarafından sahiplenildi. İşletmeciler, kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar
Gebze'de bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Gebze Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanına ait depoda, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan işletmeciler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde 2 yavru kedi olduğunu tespit etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz