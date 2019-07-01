Kabotaj bayramı coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yıl dönümü ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikler Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından deniz şehitlerini anma adına Marina sahilinde römorkörler su gösterisi gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM

Çelenk bırakma törenine Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Başkan Yardımcısı Önder Eyigün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Evyapport Genel Müdürü Ali Keskin, Evyapport Destek Hizmetler Müdürü Sedat Topuz, Garnizon komutanlığı temsilcileri Öğretmen Albay Ayhan Balıkçı, KOGAD Başkanı Rasim Alponat katıldı.

1 HAFTA BOYUNCA KUTLAYACAĞIZ

Törenin ardından açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Kabotaj Bayramı’nın 93. yılını kutluyoruz. Bugün tüm yurtta kutlamalar yapılıyor ve bu kutlamalar 7 gün boyunca sürecek. Dün kutlamalara Kandıra Kefken’de başladık. Bugün İzmit ve Karamürsel’de Denizciliği Anma ve Denizciliği Kutlama Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler yapacağız” dedi.

KOCAELİ DENİZCİLİKTE ÖNEMLİ BÖLGE

Kocaeli denizcilik anlamında önemli bir bölge diyen Doğusel, “12 ilçeye sahip Kocaeli ilinin 120 km’lik sahil şeridiyle Marmara Denizi ve Karadeniz’in yanı sıra Sapanca gölüne de kıyısı vardır. Kocaeli de 34 liman, 11 deniz otobüsü ve yolcu vapuru iskelesi, 4 feribot iskelesi, 7 tersane, 14 balıkçı barınağı ve çekek yeri, 13 yelken kulübü, Kocaeli Üniversitesi’nin Denizcilik Fakültesi ve Karamürsel Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra 2 özel eğitim kurumu da faaliyet göstermektedir” şeklinde konuştu. Selin BECER