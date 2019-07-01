Yeni genel sekreter hakkında ilginç bilgi

Geçtiğimiz günlerde netleşmesinin ardından bugün kentimize gelerek görevine başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Gürel'in 17 Ağustos 2016'da yazdığı yazıda, Gündoğdu'nun başından geçenler anlatılıyor. Gürel'in aktardıklarına göre, 15 Temmmuz hain darbe girişiminden önce Balamir Gündoğdu Ankara EGO Genel Müdürü olduğu sırada bir memur tarafından tehdit edildi. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in de konuştuğu ve “15 Temmuz'dan bir iki gün önce bizim bir genel müdürümüzün yanına gelip, ‘Sizin boynunuza tasma takıp götüreceğim’ diyor. Şu anda içeride. Emniyet tespit edip almış” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"KÖPEK GİBİ YALVARACAKLAR"

Daha sonra kendisine konu hakkında sorulan soruya cevap veren Gündoğdu, “Bu şahsı zaten açığa almıştık. Teftiş Kurulu Başkanıma, 15 Temmuz’dan önce, “Köpek gibi yalvaracaklar, boyunlarına ip geçirecekler” diyerek niyetini belirtmişti. Bu olanlardan daha önceden haberi olmasa böyle bir şey der mi?” açıklamasında bulundu.