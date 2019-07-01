Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:06 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:11 TSİ

Ahşap bina cayır cayır yandı

Gölcük'te temizlik yaparken bahçede yakılan çöplerden sıçrayan alevlerle yanan ahşap bina kül olmaktan son anda kurtarıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Sofular Mahallesi’nde evinde temizlik yapan C.T. çıkan çöpleri bahçede yakmaya başladı. Çöpleri yakan C.T.’nin evden ayrılmasından sonra rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kullanılmayan iki katlı ahşap eve sıçradı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.  Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evin bir bölümü yanarak hasar görürken jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

Bugün 12:06 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hırsızlar suç makinesi çıktı mask
Hırsızlar suç makinesi çıktı
29 Ekim öncesi İzmit'i kana bulayacaklar ihbarı mask
29 Ekim öncesi İzmit'i kana bulayacaklar ihbarı
Gür, yaşam mücadelesini kaybetti mask
Gür, yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'den İstanbul'a müthiş operasyon mask
Kocaeli'den İstanbul'a müthiş operasyon
Düğün savaş alanına döndü:11 yaralı mask
Düğün savaş alanına döndü:11 yaralı
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı mask
Eşini öldürüp, intihar eden kocanın cenazesi alındı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı

GALERİ

SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL