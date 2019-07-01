Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:11 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:13 TSİ

Benzine zam kapıda

Benzin fiyatları tırmanışa geçti. Uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa çıktı. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da “eşel mobil”i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Uluslararası piyasalarda haziran ayının ilk yarısında benzinin ton fiyatı 580 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Brent petrolde de gevşeme görüldü. Brent petrol 59 dolara kadar geriledi. Bu dönemde akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. 

GERGİNLİK ARTTI

Dünyanın değişik bölgelerinde son günlerde ortaya çıkan gerginlik, enerji fiyatlarını vurdu. Brent petrol, tırmanışa geçti ve 66 doları aştı. Uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 580 dolardan önce 620 dolara çıktı. Tırmanış devam etti ve halen 642 dolara kadar yükseldi.

ZAM İHTİYACI ARTTI

Bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa yükseldi. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da “eşel mobil”i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve böylece fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

(Kaynak:HaberTürk)

Bugün 12:11 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
“Kalifiye bobinajcı çok iyi kazanır” mask
“Kalifiye bobinajcı çok iyi kazanır”
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
"Volkswagen fabrikayı Kocaeli'ye kursun" mask
"Volkswagen fabrikayı Kocaeli'ye kursun"
İzmit'te halk ekmek toplantısı! mask
İzmit'te halk ekmek toplantısı!
Başvuranlar dikkat! Ödemeler için son gün mask
Başvuranlar dikkat! Ödemeler için son gün
BDDK'dan DenizBank'ın satışına onay mask
BDDK'dan DenizBank'ın satışına onay
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak mask
Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz mask
İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı

GALERİ

SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL