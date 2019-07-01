Tüpraş işçileri eyleme devam etti

Tüpraş’taki toplu sözleşme sürecinde Koç Holding’in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmaları nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) devreye girmesinin ardından, binlerce işçinin dört rafineride başlattığı işyerini terk etmeme eylemi 4’üncü gününe girdi. Eylemlerinde kararlı olan işçiler ve Petrol-İş Sendikası, söz konusu üç maddenin tamamının geri çekilmesini istiyor.
GERİ ADIM ATMADI
TÜPRAŞ ve Petrol İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika yönetimi masadan kalkmıştı.Yaşanan süreçte Petrol İş Sendikası yönetimi geçtiğimiz hafta içinde Koç Holding’in İstanbul Üsküdar’daki binasının önüne giderek açıklama yapmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen TÜPRAŞ yönetimi vardiya sisteminin değişimi, iki yıl olan sözleşme süresini üç yıla çıkarmak istemesi ve 8 gün olan mazeret izinlerini kaldırmak istemesinden geri adım atmadı.
YAKLAŞIK 68 SAATTİR FABRİKADALAR
Bunun üzerine grev yasaklı TÜPRAŞ işçileri, Cuma günü saat 16.00-00.00 mesaisinde üç vardiyanın da katıldığı büyük bir eylem başlatarak kendilerini fabrikaya kapatmıştı. Söz konusu eyleme Kocaeli’de bin 800 kişi katıldı.TÜPRAŞ’lılar yaklaşık 68 saattir fabrikadahakları için direnmeye devam ediyor. TÜPRAŞ işçisinin ne zaman fabrikadan çıkacağı ise belli değil.Selin BECER
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Yorumlar
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Ersin Soykan - ANLAŞMAK HER ZAMAN KAZANMIŞTIR.İŞVEREN ÇALIŞMA DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK İSTİYOR,İŞÇİLER ALIŞILMIŞ DÜZENE DEVAM ETMEK İSTİYOR.KADEMELİ GEÇİŞ YAPMAK VE İKİ TARAFTINDA GERİ ÇEKİLMESİ GEREKİYOR.AKIL VE SABIR .İKİ TARAFDA KAZANMALI VE FABRİKALARIN ÇALIŞMASI DURMAMALIDIR.Ç
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