Kuyumcular altın fiyatlarını güncelledi

Kocaeli Kuyumcular Derneği, derneğe üye kuyumcularda müşteriye sunulan fiyatlarda güncellemeye gitti. Konu ile ilgili oda binasında gerçekleştirilen açıklamaya Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Açıklamada konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, “Bugün itibari ile sunacağımız fiyat ekranında taban ve tavan fiyat aralığı Türkiye ortalamasının altında ve Kapalı Çarşı’daki fiyat aralığı baz alınarak serbest piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmıştır” dedi.

KUYUMCUYA YAKIŞAN TAVIR

Mesleğin zedelenen imajını düzeltmek istediklerini söyleyen Koç, “Kuyumcuların kapılarının önünde eleman bulundurarak sokaktan geçen müşterileri çağırması mesleğin itibarına uygun olmaz. Kuyumcuya yakışan tavır, kapıdan fiyat soran müşteriye ekran fiyatı söylemek, işyerinden içeri giren müşteriye gerekli güler yüzü göstermek ve talep ettiği ürüne göre yapılabilecek indirimi belirtmektir. Kuyumcu, dükkânına yatırım amaçlı ürün almak amacıyla gelen müşteriyi işçilik içeren ürünleri satın almaya yönlendirmekten kaçınacaktır” dedi.

MESLEĞİN GÜVENLİLİĞİNİ SARSMAYACAK

Kuyumcu, müşteriye altını daha sonra teslim etme şartıyla Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin tavsiye ettiği fiyatların veya piyasa değerinin altında fiyatla satış yapmaz diyen Koç, “Bu şekildeki yasal olmayan hayali satışın ilimizde pek çok mağduriyete sebep olduğunu ve sektörümüze yaftalanan pos tefeciliği, mevduat toplama gibi etik ve ahlaki olmayan davranışlarla kuyumculuk artık böyle yapılır algısı oluşturarak mesleğinin güven ve saygınlığını sarsmayacak ve aynı zamanda bu davranışların yasal olmadığını bilerek, bundan kaçınacaktır” diye konuştu.

TOPTAN SATIŞ ALGISI

Koç, “Kuyumcu, satılan 8, 10, 14, 22 ayar ürünlerin müşteriye verilen garanti kartlarına gram, ayar, alış ve satış fiyatını mutlaka yazacaktır. Kuyumcu, diğer bir meslektaşının Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin tavsiye ettiği alış-satış aralığında veya piyasa koşullarına göre makul fiyata yaptığı satışları kötülemeyecek, kendisinin daha uygun fiyata satış yapacağını söyleyerek müşterinin meslektaşına olan itibarını sarsmayacaktır. Ayrıca, önce aşırı yüksek fiyat verip sonra normal fiyata indirim yaparak müşteride toptan fiyatına sattığına yönelik bir algı yaratmaktan kaçınacaktır” dedi.

HIRSIZLIĞA HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

Koç, “Kuyumcu, müşteriden gelen altınlarda hırsızlık ya da sahtelik gibi ihtimallere karşı hassasiyet gösterecek ve başta sarrafiye, gram altın ve 22 ayar bileziklerde ayar hususuna dikkat ederek, belgeli olarak alım yapacaktır. 18 yaşından küçük ya da dış görünüşünden muhakeme yeteneği bulunmadığı anlaşılabilecek kişilerden ürün alımı yapılmayacaktır” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI;

ESKİ FİYATLAR(Üstte)

YENİ FİYATLAR(Altta)

22 ayar bilezik;

Alış: 228.41

Satış: 253.00

22 ayar bilezik;

Alış: 229.00

Satış; 254.00

Cumhuriyet-Reşat;

Alış:1665.00

Satış: 1745.00

Cumhuriyet- Reşat;

Alış: 1670.00

Satış: 1720.00

Ziynet altın

Alış; 1600.00

Satış; 1720.00

Ziynet Altın;

Alış; 1620

Satış: 1700

Yarım Altın;

Alış; 800.00

Satış; 860.00

Yarım Altın;

Alış: 810

Satış: 850

Çeyrek altın;

Alış; 400.00

Satış:430.00

Çeyrek altın;

Alış: 405

Satış: 425

24 ayar 1 gram;

Alış; 250.00

Satış;262.00

24 ayar 1 gram;

Alış: 251

Satış 257

24 ayar gram:

Alış; 125.00

Satış;135.00

24 ayar yarım gram;

Alış: 126

Satış: 136

22 Ayar gram;

Alış: 115.00

Satış: 127.00

22 ayar yarım gram;

Alış: 115

Satış 127

FOTOKOD:

KOÇ: Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, güncellenen altın fiyatlarını açıkladı.