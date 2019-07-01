Özel bireyler Ellibeş'e başarı diledi

+1Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, dernek yönetimi ve dernek üyesi öğrenciler ile birlikte AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Dernek Başkanı Abonaz, “ Her daim varlığını yürekten hissettiğimiz başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.