+1Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, dernek yönetimi ve dernek üyesi öğrenciler ile birlikte AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Dernek Başkanı Abonaz, “ Her daim varlığını yürekten hissettiğimiz başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Bugün 13:46 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 13:49 TSİ
Özel bireyler Ellibeş'e başarı diledi
1Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, dernek yönetimi ve dernek üyesi öğrenciler ile birlikte AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i ziyaret ederek başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz